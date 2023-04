Estados Unidos trabaja en liberación de reportero estadounidense

Washington, DC.- El gobierno de Estados Unidos expresó que está trabajando en un proceso formal para determinar si la detención del reportero estadounidense de Wall Street Journal, Evan Gershkovich, por Rusia es «injusta», según Antony Blinken, secretario de Estado.

En este sentido, Blinken agregó que no tiene duda de que el periodista está indebidamente detenido. A esto añadió, «Es algo en lo que estamos trabajando muy deliberadamente, pero también de manera expedita. Y dejaré que ese proceso se desarrolle».

Ver más: Nueva estrategia de ciberseguridad en Estados Unidos

Desde la misma rueda de prensa en Bruselas, Blinken dijo, «En mi opinión, no hay duda de que Rusia lo detuvo injustamente, que es exactamente lo que le dije al ministro de Relaciones Exteriores Lavrov cuando hablé con él durante el fin de semana e insistí en que Evan fuera liberado de inmediato».

Por su parte, el servicio de seguridad FSB ruso dijo que el 30 de marzo arrestó al periodista Gershkovich. Además resaltó que fue acusado de recopilar información sobre una empresa de defensa rusa. Situación que Rusia ya considera como un asunto de secreto de Estado.

We’re offering resources for people who want to show their support across social media for Wall Street Journal reporter Evan Gershkovich, who was detained in Russia a week ago during a reporting trip and remains in prison #IStandWithEvan https://t.co/zeWMM5XBFV

En este sentido, Anatoly Antonov, embajador de Rusia en Washington fue convocado a la U.S. Department of State por el arresto el mismo 30 de marzo. Además se reunió con Victoria Nuland, la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, de acuerdo con John Kirby, portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca.

Things will get much harder. This will take a very, very long time,” Dmitry Peskov told a group of old friends at a dinner party in late December as Putin digs in for prolonged "existential" war https://t.co/yXKrDsmCLx

— Pjotr Sauer (@PjotrSauer) March 28, 2023