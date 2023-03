EE. UU., y México conversan sobre tráfico de drogas y armas

Ciudad de México, México.- Altos funcionarios de México y Estados Unidos conversaron sobre la lucha contra el tráfico de armas y drogas, justo antes de la una reunión programada para el mes de abril, inclusive después de que México jurara que no es un centro de producción de fentanilo y opioide.

De este modo, representantes de ambos países se reunirán en Washington para debatir el llamado Entendimiento Bicentenario. Celebración que reunirá a altos funcionarios para abordar la producción de drogas sintéticas, básicamente el fentanilo, sin embargo se suma el tráfico de armas.

De este modo, Antony Blinken, The Secretary of State y el Canciller de México, Marcelo Ebrard por medio de un contacto telefónico, donde Blinken se comprometió con el U.S. Department of State, a «proteger a (ambas) comunidades de las redes criminales».

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, declaró el lunes por la noche que los funcionarios de seguridad «no tenían registró» de la producción de fentanilo en territorio mexicano. Menos que tenían conocimiento de que los ingredientes provenían de Asia.

Spoke with Mexican Foreign Secretary @m_ebrard on bolstering our security cooperation to combat the illicit production of fentanyl and other synthetic drugs. We value Mexico’s strong partnership as we work to keep our communities safe from criminal networks.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 14, 2023