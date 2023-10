Policías del país alertas a protestas pro palestinas

Washington, DC.- Las agencias de policías de algunas ciudades del país refuerzan las medidas de seguridad con el fin de proteger a las comunidades judías y musulmanas, ante las esperadas protestas globales pro palestinas previstas para el viernes 13 de octubre, no obstante, las rutinas diarias de las ciudades se mantendrán.

Los departamentos de policía de las ciudades más pobladas del país, NYPD y LAPD, anunciaron que intensificarán su patrullaje. Sobre todo, alrededor de las sinagogas y centros comunitarios judíos, pese que no hay amenazas específicas activadas.

Ver más: Néstor Montero: Un policía orgulloso de sus raíces latinas

Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York en declaraciones a los medios el jueves 12 de octubre, destacó, «No hay razón para sentir miedo. Nadie debería sentir que tiene que alterar su vida normal».

Lo propio hizo Eric Adams, alcalde de la ciudad de Nueva York quien destacó que su oficina ordenó a la policía, «aumentar recursos adicionales a las escuelas y lugares de culto para garantizar que sean seguros y que nuestra ciudad siga siendo un lugar de paz». Adams, está desplegando patrullaje policial también en comunidades musulmanas.

Let me reiterate: While there are no credible threats to New Yorkers at this time, state agencies are on alert as we approach Shabbat.

Today, I’ve held additional briefings with the New York State Legislature, county executives, and mayors on our ongoing efforts. pic.twitter.com/ImD51kP7Mp

— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) October 13, 2023