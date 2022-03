Cómo celebrar el International Women’s Day

Charlotte, NC.- En el marco del International Women’s Day, la abogada feminista, Jimena Ávalos, titular de la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual (UPCAS), expresó que felicitar a las mujeres este 8 de marzo es una contradicción a la lucha por sus derechos.

Por el contrario, en el Consejo de Judicatura Federal, la abogada Ávalos, precisó que felicitar en International Women’s Day reforzaría el rol de subordinación al que eran sometidas.

En este sentido, la abogada Ávalos, detalló, “Los comentarios como «felicidades a la flor más bella». O «felicidades a las mujeres que tanto nos cuidan», es contrario a la lucha por los derechos de las mujeres. Esto no significa que las mujeres no seamos bellas, o no cuidemos, o no queramos ser valoradas».

El International Women’s Day debería ser una conmemoración por la lucha de los derechos de las mujeres y no una celebración superficial

De esta manera, detalló, «Pero nos devuelve a este rol donde lo único que se nos permite dentro del patriarcado. Es ser adornos o ser cuidadoras”. Así pues recurriendo a la historia, argumentó, “El 8 de marzo originalmente era el día de la mujer trabajadora, no era el International Women’s Day como lo concebimos hoy».

Por otra parte, Jimena Ávalos, también explicó que la concepción de lucha tan defendida por grupos de activistas y feministas corre riesgos. Parte de estos riesgos, es gracias al purple washing o el lavado morado. Considerada un técnica de marketing usada por empresas y personas para mercadearse a sí mismos con supuestos compromisos con la igualdad de género.

Finalmente, apelando a la coherencia del origen de la celebración del International Women’s Day, la abogada hace un llamado a romper con las narrativas superficiales. Además, alienta a desarrollar las acciones que abonen a la lucha que acaben con la tolerancia al acoso y hostigamiento sexual, en vez de felicitar con discursos e iniciativas.

