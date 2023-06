Cancelación y retrasos de vuelos atentan contra el festivo 4 de julio

Nueva York, NY.- Para el festivo del 4 de Julio se espera que la cantidad de vuelos supere las cifras anteriores a la del covid-19, por primera vez en 4 años, pero las recientes interrupciones en los vuelos plantean dudas sobre la preparación de las aerolíneas para maniobrar la ola de viajes aéreos en este verano.

Frente al verano ajetreado las aerolíneas estadounidenses tomaron medidas para recortar los horarios y reforzar la dotación de personal. Esto tenía el objetivo de no interrumpir los vuelos a gran escala, pese a las complicaciones climáticas en algunas zonas del país.

A pesar de esta situación, las señales de desaceleración del gasto de consumidores de por lo menos 51 millones de estadounidenses, viajarán entre el viernes 30 de junio y martes 4 de Julio, de acuerdo con el grupo de viajes AAA.

Estos datos representan un incremento del 4% con respecto a los niveles del 2019, al año récord actual para los viajes del feriado del 4 de Julio.

If you’re traveling this holiday weekend, bookmark https://t.co/EHOVpjnoRA to know your rights as a passenger on:

⛔ Delays or cancelations

💺 Family seating

💵 Refunds

🧳 Lost or damaged luggage

We have your back!

— TransportationGov (@USDOT) June 30, 2023