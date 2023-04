Asesinan a puñaladas al fundador de Cash App

San Francisco, CA.- El padre de Bob Lee, fundador de Cash App, propiedad de Block Inc., denunció en una publicación en Facebook que su hijo fue asesinado a puñaladas en la ciudad de San Francisco, el martes 4 de abril.

De este modo, Rick Lee en la publicación que enlazaba un artículo de TechCrunch sobre el supuesto asesinato, comentó, «Acabo de perder a mi mejor amigo, mi hijo Bob Lee cuando perdió la vida en las calles de San Francisco la madrugada del martes».

Asimismo, el San Francisco Police Department publicó el 4 de abril por la noche, que un hombre de 43 años fue apuñalado en el día. Además informó que la víctima había muerto en el hospital.

Sin embargo, la publicación del San Francisco Police Department no reveló la identidad de la víctima. No obstante, garantizó que el incidente estaba siendo investigado, pero no se habían realizado arrestos al respecto.

Bob Lee Our dear friend and colleague, Bob Lee passed away yesterday at the age of 43, survived by a loving family and collection of close friends and collaborators. pic.twitter.com/IWO2xB6ger — MobileCoin (@mobilecoin) April 5, 2023

Frente a la noticia de asesinato, Joshua Goldbard, CEO de MobileCoin publicó en Twitter, «Bob era una dínamo, una fuerza de la naturaleza. Bob era el artículo genuino. Fue hecho para el mundo que está naciendo en este momento, era un niño de sueños, y todo lo que imaginaba, por loco que fuera, lo hacía realidad».

Chief Scott has released a statement on the ongoing homicide investigation of Bob Lee. https://t.co/EZ5otoE2dF — San Francisco Police (@SFPD) April 6, 2023

Lee llegó a ser el director de productos de la compañía de criptomonedas Mobile Coin. También funcionó como asesor e inversor en etapa inicial de esta compañía.

Por su parte, Cash App ofrece a los usuarios transferir dinero usando una aplicación móvil, promocionándose como una alternativa a los servicios bancarios tradicionales.

