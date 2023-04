Arrestan a dos «agentes secretos» en el barrio chino de Manhattan

Nueva York, NY.- Estados Unidos arrestó a dos residentes de la ciudad de Nueva York por presuntamente estar involucrados en una «comisaría secreta» china desde el barrio chino de Manhattan, como parte de una campaña contra unos supuestos ataques de Beijing en contra de los opositores en Estados Unidos.

Los residentes del barrio chino fueron identificados como Lu Jianwang, de 61 años, y Chen Jinping, de 59 años de edad. Estos enfrentan cargos de conspiración para actuar como agentes del gobierno chino, de manera ilegal ante el gobierno de Estados Unidos.

Breon Peace, el principal fiscal federal en Brooklyn expresó a los medios, «No podemos tolerar y no toleraremos la persecución del gobierno chino de los activistas pro democráticos que han buscado refugio en este país».

Estos cargos se dictan en medio de que el Department of Justice, intensificar las investigaciones sobre la «represión transnacional». Liderada por adversarios estadounidenses como Irán o el mismo país, China que tiene el propósito de intimidar a los opositores políticos que radican en el país.

Today, #FBI Director Christopher Wray issued a statement about charges announced alleging transnational repression schemes by the Chinese government targeting U.S. residents. Read his full statement here: https://t.co/Fq4XnGIuYj pic.twitter.com/aP7Jlga7ha

Al mismo tiempo, los fiscales revelaron cargos contra 34 funcionarios chinos por, supuestamente, administrar una «granja de trolls«. Se suma el hostigamiento a disidentes en línea, además de interrumpir las reuniones en plataformas digitales de EE. UU.

PDAAG David Newman announces two individuals arrested for opening and operating an undeclared police station in New York City on behalf of the People’s Republic of Chinahttps://t.co/kCRdmm4j41 pic.twitter.com/4UhOY63dWO

— National Security Division, U.S. Dept of Justice (@DOJNatSec) April 17, 2023