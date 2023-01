Violento inicio de año en Charlotte

Charlotte, NC.- Reportes policiales confirman un violento inicio de año en la ciudad de Charlotte en donde varios hispanos han sido víctimas.

La última emergencia de 2022 y que inició las actividades en 2023 fue la de un hispano herido de bala cerca de la medianoche del 31 de diciembre.

De acuerdo con los reportes del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) las primeras 48 horas del 2023 estuvieron llenas de hechos violentos.

Detectives with the CMPD Homicide Unit are conducting a Homicide investigation in the 300 block of Blackhawk Road. More information to come from CMPD Public Affairs when available.

— CMPD News (@CMPD) January 1, 2023