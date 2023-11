Vi Lyles ganó reelección como alcaldesa de Charlotte

Charlotte, NC.- Vi Lyles obtuvo el apoyo de los votantes en la ciudad de Charlotte y ganó la reelección como alcaldesa.

La demócrata Vi Lyles compitió contra dos candidatos en las elecciones locales del 7 de noviembre.

Ver más: Elecciones en Charlotte: Lo que debes saber

Los resultados oficiales de la Junta de Elecciones de Carolina del Norte indican que Lyles obtuvo el 74 % de los votos (64.263). Le siguió el republicano Misun Kim con 21 % (18.644) y el libertario Rob Yates con 5 % (4.062).

Los residentes de Charlotte le dieron con su voto a Lyles la oportunidad terminar lo que empezó como dijo la alcaldesa cuando anunció que buscaría la reelección para un cuarto mandato.

It’s Election Day! Remember, polls will stay open until 7:30 p.m. on Nov. 7. Any voter in line at their assigned polling place at 7:30 p.m. will be able to vote. Don’t forget your ID and to vote for these little girls’ Mimi! pic.twitter.com/lIQ4wufFO6

— Mayor Vi Lyles (@ViLyles) November 7, 2023