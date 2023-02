tres-adolescentes-desaparecidas-en-gastonia

Gastonia, NC.- Tres adolescentes fueron reportadas como desaparecidas esta semana en la ciudad de Gastonia, informaron las autoridades.

El Departamento de Policía de Gastonia informó sobre los casos y pidió ayuda a la comunidad para dar con el paradero de las jóvenes, dos de 14 años y una de 17 años.

En la página de Facebook del departamento están las publicaciones con datos de las desaparecidas y fotos para identificarlas.

Dos casos fueron hechos públicos el viernes 17 de febrero.

Kaylee Smith, de 17 años de edad. Mide aproximadamente 5’9″ de altura y pesa 125 libras. Ella tiene cabello castaño y ojos azules. No se especificó en que zona de la ciudad desapareció.

