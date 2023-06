Resuelto misterio en río South Fork Catawba

Charlotte, NC.- El misterio que rondaba al río South Fork Catawba por la aparición de un material espumoso ha sido resuelto. El condado Gaston anunció que tras un análisis de laboratorio se determinó que el agua es segura.

El misterioso material espumoso en el río movió a varias agencias a investigar sobre su origen. El condado incluso recomendó a los residentes evitar nadar o remar en sus aguas como medida de precaución.

Gaston publicó un comunicado en su sitio web que indica que los resultados de las pruebas de laboratorio de Two Rivers Utilities muestran que el agua en el río South Fork es segura para que los residentes reanuden sus actividades normales.

El comunicado indica que hubo una liberación de miles de galones de aguas residuales en Indian Creek en el condado Lincoln el martes, lo que provocó una sustancia blanca y espumosa que se vio en el río South Fork Catawba.

