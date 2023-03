Por esta razón puedes quedar sin cobertura de Medicaid

Charlotte, NC.- Unos 300.000 residentes de Carolina del Norte podrían perder la cobertura de Medicaid a partir del 1 de mayo.

El motivo es el fin de la cobertura continua aplicada desde marzo de 2020 por una disposición federal debido a la emergencia de salud pública de COVID-19.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS, por sus siglas en inglés) comenzará las recertificaciones de beneficiarios de Medicaid que podrían resultar en la terminación de la cobertura o una reducción de los beneficios, señaló un comunicado.

Ver más: Expansión de Medicaid resta beneficios a los más vulnerables

El proceso de recertificación, llamado cancelación continua de cobertura de Medicaid, comenzará el 1 de abril.

Due to a change at the federal level, the North Carolina Department of Health and Human Services will begin Medicaid beneficiary recertifications that could result in coverage termination or a reduction in benefits.

Read More: https://t.co/tnMJlS0JYP pic.twitter.com/4vzNOvBpdH

— NCDHHS (@ncdhhs) March 1, 2023