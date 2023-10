Murió otra víctima de tiroteo en gasolinera

Charlotte, NC.- Una segunda víctima de un tiroteo ocurrido en una gasolinera del norte de Charlotte murió este jueves, informaron las autoridades.

El hecho tuvo lugar el martes 24 de octubre poco antes de la medianoche en la cuadra 2600 de Beatties Ford. Una persona murió y dos más resultaron heridas, según el primer reporte preliminar del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés).

CMPD confirmó que una de las personas baleadas y trasladas a un hospital local no se repuso a las heridas.

Ver más: Un muerto y dos heridos durante tiroteo en gasolinera

La víctima declarada fallecida en la escena fue identificada como Jadarius Marticee McCullough, de 27 años.

Case Update: Detectives with the CMPD’s Homicide Unit have identified the victims in this case and have made an arrest. See full case update here: https://t.co/Whzw8D1OXH

— CMPD News (@CMPD) October 27, 2023