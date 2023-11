Charlotte, NC.- El condado Mecklenburg se une como copatrocinador en la celebración del Día Nacional de la Adopción, destacando la importancia de brindar hogares permanentes a más de 440 niños bajo custodia.

El Día Nacional de la Adopción, celebrado el sábado anterior al Día de Acción de Gracias o alrededor de esa fecha, se centra particularmente en los más de 113.000 niños en los Estados Unidos que esperan en hogares de acogida una familia adoptiva.

Ver más: Niños en adopción se unirán legalmente a sus familias

La espera promedio para la adopción es de casi tres años, y más de 20.000 niños en Estados Unidos salen del sistema de cuidado de crianza anualmente sin un hogar permanente, según un comunicado del condado Mecklenburg.

Mecklenburg celebra la adopción y la esperanza

Proclamando noviembre como el Mes Nacional de Concientización sobre la Adopción, la Junta de Comisionados de Mecklenburg ha organizado un evento especial para el sábado 18 de noviembre, a las 10 am, en el Mecklenburg County Courthouse, 832 East Fourth Street.

Las cortes de Carolina del Norte honrarán a 34 jóvenes adoptados entre octubre de 2022 y octubre de 2023, a través de la división de Servicios para Jóvenes y Familias de Mecklenburg. Tres de estos jóvenes tienen 12 años o más.

Ver más: Periodistas hispanos recolectan juguetes para niños en Navidad

La jueza C. Renee Little presidirá el programa, que contará con la participación de personajes como las porristas de los Panthers, Sir Purr, MecklenBear, CHUBBY the Bear, y más.

Tras la ceremonia, las familias disfrutarán de juegos y actividades al aire libre para conmemorar este significativo día.

Video: Jóvenes hispanas se preparan desde temprana edad para servir