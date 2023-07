Hombre habría matado a su madre en Charlotte

Charlotte, NC.- Un hombre en la ciudad de Charlotte se entregó a la policía después del asesinato de una mujer el pasado viernes.

Marques McBride, de 23 años, se entregó una hora después de la llamada de servicio al 911. Los oficiales del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) lo detuvieron cuando se acercó al estacionamiento de la Oficina de Patrulla de Independence Division.

Ver más: Mujer asesinada a tiros en Charlotte

Marques McBride estaría involucrado en el asesinato a tiros de Santavius ​​McBride, de 42 años. La prensa local que cita a familiares de la víctima señala que el sospechoso es hijo de la mujer.

El tiroteo ocurrió el viernes 7 de julio aproximadamente a las 11 am en la cuadra 3800 de Foxford Place, cerca del Museo de Historia de Charlotte. La víctima estaba dentro de una casa. Un equipo de Medic la declaró muerta en el sitio.

Case Update: The victim in this case has been identified and an arrest has been made. See full media release here: https://t.co/uCkWlWcsNp

— CMPD News (@CMPD) July 10, 2023