dos-adolescentes-baleados-en-gastonia

Gastonia, NC.- Violencia armada. Dos adolescentes resultaron baleados en la ciudad de Gastonia, informaron las autoridades.

El hecho ocurrió la tarde del martes 20 de junio al área de Laurel Lane y Quail Woods Road.

El Departamento de Policía de Gastonia informó sobre el suceso y dijo que sus oficiales acudieron al lugar después de informes sobre un tiroteo.

Los oficiales que respondieron localizaron a dos adolescentes de 14 años en la cuadra 1800 de Quail Woods Road que sufrían heridas de bala. Ambos fueron trasladados a un hospital local con heridas graves.

#BREAKING GPD investigating double shooting outside in the 1900 blk of Laurel Ln.

2 males shot with serious injuries.

No add’l info at this time.

Initial call for shooting received at 4:48pm pic.twitter.com/48W25dOK99

— Gastonia Police (@GPDNC) June 20, 2023