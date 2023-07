CMPD arrestó a 32 personas en Uptown Charlotte

Charlotte, NC.- La policía arrestó a 32 personas tras la celebración del 4 de Julio, Día de la Independencia, en Uptown Charlotte que incluyó un espectáculo de fuegos artificiales.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) amplió su reporte sobre múltiples arrestos la noche del 4 de julio en el centro de la ciudad.

Ese día se llevó a cabo el popular SkyShow que iluminó el cielo de la ciudad con su tradicional show de juegos pirotécnicos.

Reportes de la prensa local revelaron que tras los eventos hubo varias peleas y los oficiales tuvieron que intervenir para recuperar el orden en el área.

El reporte policial indica que 32 personas fueron arrestadas. Del total, 17 juveniles eran menores de edad.

Today, representatives of the CMPD are giving an update on events last night at Romare Bearden Park during the 4th of July celebration. (1/4) pic.twitter.com/hrxByAmXza

— CMPD News (@CMPD) July 5, 2023