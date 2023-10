Cada año 6.000 mujeres en NC son diagnosticadas con cáncer de mama

Charlotte, NC.- Cada año 6.000 mujeres en Carolina del Norte son diagnosticadas con cáncer de mama.

Los datos son del Departamento de Salud y Servicios Humanos que agrega que cada año 1.000 mujeres pierden la vida por esta enfermedad en el estado.

Aproximadamente una de cada ocho mujeres en Carolina del Norte se enfrentará al este diagnóstico de cáncer de mama en su vida.

El 19 de octubre es el Día Mundial de la lucha contra el cáncer de mama. En Carolina del Norte existe un plan para afrontar esta enfermedad y el cáncer de cuello uterino.

Se trata del Programa de Control del Cáncer de Mama y de Cuello Uterino de Carolina del Norte (NC BCCCP). Ofrece exámenes y seguimiento gratuitos o de bajo costo a mujeres elegibles en el estado. Cada año, más de 12.000 mujeres reciben estos servicios.

