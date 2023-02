Ron DeSantis podrá reubicar migrantes en cualquier estado

Tallahassee, Fl.- La legislatura de Florida votó a favor de expandir la iniciativa del gobernador de Florida, Ron DeSantis para reubicar a los migrantes en cualquier estado del país y reforzar la fuerza policial electoral.

Asimismo la Cámara de Representantes que está controlada por los republicanos aprobó la legislación en la misma línea partidista. De este modo, los proyectos de ley fueron aprobados por el Senado que ahora aterrizan en el escritorio de DeSantis para que la firme.

Para el 2022, DeSantis destinó el dinero de los contribuyentes para transportar a decenas de inmigrantes sudamericanos desde Texas al enclave rico Martha’s Vineyard, Massachusetts, argumentando que este dinero fue para atender las fallidas políticas de migración del gobierno federal.

Esta medida, denunciada como una maniobra política por los demócratas y defensores de los migrantes, causó dudas legales. En parte porque ninguno de los migrantes había estado en Florida.

