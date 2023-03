Justin Trudeau y Biden cerrarán el paso «no oficial» Roxham Road

Ottawa, Canadá.- El gobierno canadiense y el de Estados Unidos llegaron a un acuerdo negativo para los inmigrantes solicitantes de asilo, ya que cerrarán el cruce fronterizo «no oficial» entre estos países en Roxham Road, exactamente entre Nueva York y Quebec. cerrarán un cruce fronterizo

En parte esta iniciativa se debe al fuerte incremento de solicitantes de asilo ingresando a Canadá por medio de cruces no oficiales. Sin lugar a dudas, esto aumenta la presión sobre el primer ministro Justin Trudeau, para apelar por el Safe Third Country Agreement (STCA).

El STCA es un acuerdo entre Estados Unidos y Canadá que permite que funcionarios de ambos países puedan devolver a los solicitantes de asilo en ambas direcciones en los puestos de entrada formales. Sin embargo, no aplica a los pasos no oficiales como Roxham Road.

Este avance inicial apunta a la premisa de lo que busca la negociación bilateral entre EE. UU., y Canadá: cerrar toda la frontera terrestre para la mayoría de los solicitantes de asilo. Por el momento, ambos países acordaron actualizar la STCA para permitir que los países devuelvan a los inmigrantes que cruzan la frontera sin autorización.

