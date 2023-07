¿Inmigrantes indocumentados pueden cobrar premios de Mega Millions o Powerball?

Washington, DC.- Tomando en cuenta que Mega Millions y Powerball son las loterías más populares y atractivas en Estados Unidos, y tomando en consideración que sus premios gordos pueden llegar a acumular cientos o miles de millones de dólares es lógico pensar que cualquiera puede cobrar estos premios.

Además debido a la gran afluencia de inmigrantes en Estados Unidos, ganas de superación repentina y la intención de probar suerte, muchas personas compran los boletos de loterías.

No obstante, muchos inmigrantes indocumentados están en desconocimiento de si pueden cobrar o no los premios de estas loterías estadounidenses.

¿Los inmigrantes indocumentados pueden cobrar premios de Mega Millions y Powerball?

Jorge de la Cruz, portavoz de la Lotería de California en respuesta a esta pregunta, comentó que no se necesita ser ciudadano estadounidense para participar o para cobrar algún premio.

Sin embargo, aclaró que ni los inmigrantes indocumentados, ni los residentes tienen derecho a cobrar algún premio. Por lo que se extiende el llamado a abstenerse a participar en estas loterías, hasta que posea la residencia o ciudadanía.

Al mismo tiempo, el portavoz resaltó que aunque no es necesario ser ciudadano o residente del país, es importante saber que hay algunos factores que pueden hacer válido o no este derecho. En particular, porque las reglas pueden variar de acuerdo al estado.

¿Qué se necesita para cobrar algún premio de lotería en Estados Unidos?

El billete de lotería tiene que ser adquirido en Estados Unidos

En caso de los inmigrantes indocumentados (en algunos estados) deben contar con un documento de identificación expedido por el país de origen. Por ejemplo, su pasaporte vigente

Algunos estados exigen que el ganador presente su número de identificación fiscal

Para tener mayor seguridad sobre estos términos y condiciones la sugerencia es que consulte las reglas para comprar o cobrar premios en su estado.

