Administración Biden construirá un muro fronterizo ¡al estilo Trump!

Washington, DC.- La administración Biden construirá secciones de un nuevo muro fronterizo, con carreteras en un condado de Texas que ha registrado un gran número de cruces de inmigrantes desde México, según informó el U.S. Department of Homeland Security (DHS).

Esta iniciativa de la administración Biden responde a un cambio de política, que obligaba a renunciar a una serie de leyes, regulaciones y requisitos legales, «para garantizar la rápida construcción de barreras y caminos en las cercanías de la frontera terrestre internacional en el condado de Starr, Texas».

Claramente, la medida refleja un radical cambio sobre la opinión de las barreras físicas, que fue una distintiva prioridad del expresidente republicano Donald Trump. Hay que recordar que al tomar el poder Biden proclamó, «no se desvíen más dólares de los contribuyentes estadounidenses para construir un muro fronterizo».

Inicialmente, el número de inmigrantes había disminuido luego de la eliminación de la polémica medida Título 42, por el covid-19. La política migratoria del expresidente Trump, sirvió para Biden sin necesidad de responsabilizarse, pero luego de esto, todo cambió.

