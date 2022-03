Opción fin de semana: Girl Tribe Pop Up in the Garden

Charlotte, NC.- Girl Tribe Pop Up in the Garden es un espacio en la ciudad de Charlotte para que la mujeres puedan compartir, ir de compras y divertirse.

Este fin de semana el popular evento regresa a Alexander Homestead. Será el domingo 20 de marzo de 10 am a 5 pm.

Girl Tribe Pop Up es una tienda emergente. Presenta una colección curada de increíbles empresas dirigidas a este grupo de la población.

Las boutiques de estreno, los vendedores de joyas, los artistas y los fabricantes se unen para brindarle el mejor día de apoyo a las pequeñas empresas a través de las compras, indica el sitio web del evento.

Girl Tribe Pop Up apoya directamente a pequeñas empresas impulsadas por mujeres.

Tiene un concepto básico: las empresas propiedad de mujeres podrían prosperar a una mayor capacidad si se apoyaran mutuamente, incluso a sus competidores.

El de Alexander Homestead será el primer evento de la primavera de la «tribu de las chicas».

También tiene previstas otras actividades el 30 de abril y el 22 de mayo.

Los boletos para ingresar a estos eventos especiales para la mujer están a la venta AQUÍ. Tienen un costo de 5 dólares si los adquieres online y 10 dólares en el sitio.

Quienes quieran aplicar para ser vendedor pueden hacerlo AQUÍ.

Más detalles

Lugar: Alexander Homestead Weddings

Alexander Homestead Weddings Dirección: 4717 Shamrock Drive Charlotte, NC 28215

4717 Shamrock Drive Charlotte, NC 28215 Sitio web: www.girltribepopup.com

