Opción fin de semana: Aroma a calabazas y festividad de otoño

Charlotte, NC.- El aroma a calabazas y festividad de otoño invadirá este fin de semana a la ciudad de Charlotte en la cuarta edición del Circle K Pumpkin Patch.

Charlotte Knights Charities Foundation está al frente de la organización de este evento anual y familiar que marca el inicio de la temporada de calabazas.

Circle K Pumpkin Patch está programado para el sábado 7 de octubre a partir de las 11 am en el Truist Field, en Uptown Charlotte.

Este evento familiar gratuito promete un día lleno de diversión, con miles de calabazas disponibles en el césped de los jardines y el primer Oktoberfest de Mecklenburg alrededor del estadio.

Los asistentes pueden disfrutar de cervezas y mocosos alemanes, música en vivo, vendedores del mercado de agricultores y mucho más. Una gran oportunidad para una foto familiar en el camino a las fiesta de Halloween.

