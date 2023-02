Coleccionista rompe obra de arte en la feria Art Wynwood

Miami, FL.- Una coleccionista que estaba de visita en una feria de arte contemporáneo en Estados Unidos -feria Art Wynwood-, rompió por accidente una pequeña escultura de porcelana del reconocido artista Jeff Koons, que estaba valorada en $42.000.

La escultura fue creada por el artista estadounidense Koons, y se basa en un la figura de porcelana de un perro de color azul brillante. La obra de arte formaba parte de la famosa serie «ballon dog» en la feria Art Wynwood en Miami.

Ver más: Arte para ciegos en las calles de Charlotte

El accidente sucedió el jueves 16 de febrero por la noche, donde muchos coleccionistas pensaron que se trataba de alguna actuación. Sin embargo, el accidente de la pequeña escultura de Jeff Koons fue real.

El artista Stephen Gamson que estaba en el momento del accidente relató, «Vi a la mujer que estaba ahí, y ella estaba tocando (la escultura), y entonces la cosa se cayó y se hizo mil pedazos».

Woman accidentally breaks $42,000 balloon dog sculpture at preview night of Art Wynwood in Miami‼️👀 pic.twitter.com/re7Fr3ohNr

— Hoodlum (@onhoodlum) February 21, 2023