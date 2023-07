Charlotte Peruvian Festival: Música, gastronomía y tradiciones

Charlotte, NC.- El esperado Charlotte Peruvian Festival está a punto de cautivar a la comunidad local en un evento extraordinario que tendrá lugar el domingo 23 de julio.

Desde la 1 pm hasta las 8 pm, Camp North End se convertirá en el epicentro de la celebración, donde los asistentes tendrán la oportunidad de conectar con sus raíces peruanas.

Este festival promete una experiencia llena de música, danza, gastronomía y tradiciones auténticas que capturarán la esencia de la rica herencia peruana.

Progreso Hispano News conversó con Martín Linares, organizador del festival, quien ofreció algunos detalles de lo que será este encuentro que llega a su cuarta edición en la Ciudad Reina.

¿Cuándo nació esta iniciativa de hacer estos festivales en la Ciudad Reina?

Yo ya tengo 20 años viviendo en la ciudad de Charlotte y a través de los años he visto que las otras comunidades de los otros países como Puerto Rico, Colombia y otros ya vienen con esa tradición de festivales y no había un festival que representara a la comunidad peruana. Evalué, siempre he trabajado para eventos en Perú y aquí, y dije “lo quiero hacer”. Es un proyecto grande pero yo sé que lo puedo hacer. Puse las ganas y tenía toda la pasión.

En la actualidad, hay muchos peruanos en Charlotte; sin embargo, cuando comenzaste, ¿era tan grande esta comunidad?

Sí, yo me quedé sorprendido porque era la primera vez y fue un boom. Llegó mucha gente, más de lo que yo esperaba. Siempre la primera vez uno no sabe cuánta gente puede llegar o qué aceptación pueda tener en la comunidad. La verdad que siendo el organizador, sin tener tanto apoyo porque era la primera vez, fue sorprendente la acogida que tuvimos.

¿Qué le espera a toda la gente que a asista a este festival?

El festival es netamente familiar, lo hacemos un domingo. De hecho va a haber comida peruana que es exquisita, actividades para niños y mucha música. Lleven zapatos cómodos para bailar porque habrá todo tipo de géneros musicales: folklore peruano, salsa, cumbia, merengue, rock en español, entre otros.

¿Habrá artistas locales peruanos?

Siempre tenemos artistas locales, todavía no hemos dado ese salto de traer un artista internacional, pero en un futuro está en los planes. Estamos trayendo dos artistas peruanos fuera de Carolina del Norte (Nueva Jersey y Miami). También contamos con artistas locales de fusión latina que nos van a deleitar con su música folclórica y bailable.

Denis Arribasplata va a estar por segunda ocasión y también Franks Band que canta salsa y es peruano.

¿Cuándo es el festival y partir de qué hora?

El evento abre las puertas a la 1 pm y dura hasta las 8 pm. Se realizará en Camp North End (100 Camp Rd, Charlotte, NC 28206) donde se ha venido haciendo con muy buena aceptación. El lugar tiene parqueadero gratis y una vez que la gente sale del festival hay muchas cosas para hacer, hay boutiques, cafés, cervecerías, restaurantes, estamos muy cerca Uptown. Muchas familias de Perú de fuera de Charlotte vienen al festival y hacen todo un día familiar su domingo.

¿Qué más habrá de la cultura peruana?

Contamos con la participación de la Asociación Peruana Cultural, ellos van a tener artesanías y demostrar bailes típicos de Perú.

Ingresa AQUÍ para adquirir los tickets del festival. El estacionamiento será gratuito. En la puerta del evento los boletos costarán $ 10.

Video: Charlotte Peruvian Festival