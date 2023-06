Celebra el 4 de Julio en Charlotte y sus alrededores

Charlotte, NC.- ¿Todavía no sabes dónde celebrar el 4 de Julio? Charlotte y sus alrededores tienen una gran cantidad de eventos con actividades para toda la familia y espectáculos de fuegos artificiales.

El 4 de Julio es el Día de la Independencia de Estados Unidos y su feriado en conjunto con el fin de semana es aprovechado para disfrutar unos días de descanso y recreación.

Ver más: ¡Fuegos artificiales, parrilladas y agua! Evita accidentes

A continuación, te presentamos una lista de eventos que se llevarán a cabo en Charlotte y ciudades cercanas para que puedas elegir la opción que más te guste y celebres de manera espectacular este importante día.

¡Prepárate para el emocionante regreso de SkyShow a Charlotte en 2023! Después de un emocionante partido de béisbol entre los Charlotte Knights, los espectadores podrán disfrutar de un espectáculo de fuegos artificiales espectacular en Truist Field. El evento comenzará a las 6:35 p. m. el martes 4 de julio, y los fuegos artificiales serán el punto culminante de la noche. Boletos AQUÍ.

Our Fourth of July WBT SkyShow at Truist Field is the biggest and best in the Southeast!

Tickets are limited for our July 4th game, so secure your seats today!

🎟️: https://t.co/RLk4ZKrHLg pic.twitter.com/Wx94jWvApH

— Charlotte Knights (@KnightsBaseball) June 27, 2023