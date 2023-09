aerosmith-llega-a-charlotte-en-su-gira-de-despedida

Charlotte, NC – Aerosmith ha emocionado a sus fanáticos con la gira despedida «Peace Out» después de una legendaria carrera de 50 años.

La icónica banda de rock comienza este sábado 2 de septiembre sus presentaciones en la ciudad de Filadelfia para luego embarcarse en una gira por diferentes ciudades que la pondrán más cerca de sus fanáticos.

Ver más: «Taylor Swift: The Eras Tour» llega a los cines

Esta histórica gira, que marca el fin de una carrera icónica de 50 años, presentará a Aerosmith junto con invitados especiales, The Black Crowes.

La presentación en Charlotte está programada para el 17 de octubre en el Spectrum Center en lo que promete ser una noche inolvidable.

Our biggest show ever! You’ll be on the edge of your seat all night long.

PEACE OUT: The Farewell Tour

Limited tickets JUST RELEASED. Secure your seats now.#aerosmith #aerosmithpeaceout #peaceout #aerosmith50@THX @LiveNation @theblackcrowes pic.twitter.com/gjYEUppiOf

— Aerosmith (@Aerosmith) August 2, 2023