¡Vota! Atajada de Khalina y gol de Dejaegere entre mejores del año

Charlotte, NC.- Major League Soccer anunció la apertura de votaciones para elegir el Mejor Gol y la Mejor Atajada de la temporada.

En total 16 porteros y 16 jugadores de campo compiten por el reconocimiento de una actuación sobresaliente que dejó a más de uno impresionado por su destreza, genialidad o importancia.

Entre la lista aparecen dos miembros de Charlotte FC, el portero Kristijan Khalina y el mediocampista Brecht Dejaegere.

— Charlotte FC (@CharlotteFC) October 22, 2023