Partidos de fútbol suspendidos por la muerte de la reina Isabel II

Londres, Reino Unido.- Los partidos de fútbol de la Premier League fueron suspendidos para rendir un homenaje por la muerte de la reina Isabel II, quien falleció este jueves, tras 70 años como titular de la Corona Británica a sus 96 años de edad.

En este sentido, los clubes de la máxima competición del fútbol inglés, tomó la decisión este viernes por la mañana. De igual manera, el gobierno británico había dejado la decisión final en los hombros de las diferentes asociaciones.

De manera que, en un comunicado emitido se expresa que no solo se tomó la decisión de posponer los encuentros del fin del semana; sino que también se suspenderá el partido del Leeds vs el Nottingham Forest, programado para este lunes.

Asimismo, Richard Masters, director ejecutivo de la Premier League, señaló que ,»nosotros y nuestros clubs nos gustaría rendir homenaje al servicio prolongado e inquebrantable de Su Majestad a nuestro país».

As a mark of respect to Her Majesty Queen Elizabeth II, this weekend’s Premier League match round will be postponed.

— Premier League (@premierleague) September 9, 2022