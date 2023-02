Miembro del Salón de la Fama de la NBA multado con $1.4 millones

Washington, DC.- El miembro del Salón de la Fama y exestrella de la NBA, Paul Pierce acordó pagar más de $1.4 millones para remediar los cargos por promover, ilegalmente, criptomonedas, de acuerdo con el principal regulador de Wall Street, la Securities and Exchange Commission (SEC).

La comisión de Wall Street de Estados Unidos, la SEC, declaró que el exjugador Paul Pierce promocionó tokens criptográficos vendidos por EthereumMax en sus redes sociales. Ocultando que le pagaron por hacerlo además de hacer declaraciones engañosas.

Este acuerdo con el miembro del Salón de la Fama de la NBA establece un punto de inflexión de la comisión de Wall Street, con el fin de tomar medidas rigurosas en contra del apoyo de celebridades a las criptomonedas.

Por su parte, Pierce decidió hacerse responsable de los cargos sin admitir pero tampoco sin negarlos. De manera que, aceptó pagar $1.1 millones solo en multas. Mientras que pagará otros $240.000 en devolución de ganancias ilícitas más intereses, según la SEC.

We @SECGov charged NBA HOFer Paul Pierce for unlawfully touting & making misleading statements about a security.

The law requires you to disclose by whom/how much you're paid to promote investment in securities, & you can’t lie when you tout them.

What investors should know:

— Gary Gensler (@GaryGensler) February 17, 2023