Jerry West rechaza la versión de «Winning Time» de HBO

Los Ángeles, CA.- El legendario jugador, entrenador y ejecutivo de la NBA, Jerry West, exigió una rectificación y una disculpa a HBO, por la producción «Winning Time», una serie que recrea desde el showtime de Los Angeles Lakers en los años 80.

En este sentido, la cadena especializada ESPN, divulgó que los abogados de West enviaron una carta a HBO. Al mismo tiempo, al director y productor de la serie, Adam McKay.

De esta manera, la carta reza, «El retrato del icono de la NBA y de los Lakers Jerry West en «Winning Time» es una ficción que pretende ser factual. Una deliberadamente falsa caracterización que ha causado una gran angustia a Jery y su familia».

Asimismo, la carta expresa categóricamente su rechazo a «Winning Time», tras retratar un West como alguien, «fuera de control», «rage-aholic» o adicto a la ira. Características que según West, «no guarda ningún parecido con la persona real«.

Al mismo tiempo, es relevante mencionar que esta serie de HBO se basó en el libro «Showtime» de Jeff Pearlman. De este modo, West lamentó el desvío que tomó la serie del libro en el que se basó, etiquetando de «farsa».

Former Lakers executive Jerry West is demanding a retraction and an apology for what he called "a baseless and malicious assault" on his character in the HBO series "Winning Time." https://t.co/bgGIbLuvOR

— ESPN (@espn) April 20, 2022