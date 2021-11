Henry Ruggs de los Raiders podría enfrentar hasta 20 años de prisión

Las Vegas, NE.- El receptor abierto de los Raiders, Henry Ruggs, enfrenta un cargo por conducir bajo los efectos del alcohol luego de un accidente automovilístico en llamas, la madrugada del martes, en Las Vegas que dejó a una mujer muerta y a Ruggs y a su pasajera lesionadas.

Según la policía, Ruggs conducía un Chevrolet Corvette un poco antes de las 3:40am cuando se estrelló contra la parte trasera de un Toyota Rav4. Accidente que ocurrió en una concurrida vía en una zona residencial a varios kilómetros al oeste del Strip de Las Vegas.

Ruggs, de 22 años, «mostró signos de deterioro», dijo la policía en un comunicado que aclaró que será acusado de un delito grave de DUI con resultado de muerte. Al mismo tiempo, Ruggs y su pasajera (no identificada todavía) fueron hospitalizados.

Por el contrario, el Toyota Rav4 se incendió y el conductor murió, dijo la policía. Sin embargo, la víctima no es identificada todavía.

Asimismo, los cargos no se presentaron de inmediato. Por su parte, el fiscal de distrito del condado de Clark, Steve Wolfson, dijo que estaba al tanto del accidente y que esperaría los resultados de la investigación policial.

La libertad condicional no es una opción en Nevada para una condena por un cargo de DUI que causa la muerte. Lo que conlleva una posible sentencia de dos a 20 años en una prisión estatal.

