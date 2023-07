Estos son los jugadores de EE. UU. que irán al Mundial de baloncesto

Los Angeles, CA.- Estados Unidos definió la plantilla de 12 jugadores que disputará el Mundial de baloncesto a partir del próximo mes.

En la lista figuran cuatro All-Stars aunque destaca la ausencia de las grandes estrellas del mejor baloncesto del mundo, la NBA.

El campeonato mundial se celebrará en Filipinas, Japón e Indonesia del 25 de agosto al 10 de septiembre.

El Team USA, bajo la dirección de Steve Kerr(Golden State Warriors) lo integran Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Brandon Ingram (New Orleans Pelicans) y Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies), quienes han disputado al menos un juego de estrellas en la liga estadounidense.

En el Mundial participarán 32 selecciones incluidas siete de América: Canadá, República Dominicana, Venezuela, México, Estados Unidos, Puerto Rico, y Brasil.

