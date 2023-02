Equipos de F1 contactaron a Honda como fabricante de motores

Tokio, Japón.- Equipos de la F1 contactaron al fabricante nipón Honda, buscando asociarse en víspera de la nueva era del motor de la Fórmula Uno en 2026, pese a que no se han tomado decisiones, Honda sigue en su acuerdo para seguir construyendo motores en Japón para los campeones mundiales Red Bull y equipo AlphaTauri.

Sin embargo, el contrato de Honda con Red Bull Racing termina en 2025. Por lo que Red Bull se anticipó este mes en anunciar que se asociará con Ford, a partir del 2026, al tiempo que ha establecido su propia empresa de motores en Milton Keynes.

Hay que recordar que Honda oficialmente se retiró de la Fórmula 1 luego de apalancar al bicampeón mundial Max Verstappen de Red Bull a su primer título en el año 2021. Por ahora está registrado como de los seis proveedores de motores entre 2016 y 2030.

Koji Watanabe, presidente de Honda Racing Corporation desde la sede de Sakura declaró a los periodistas por medio de Zoom, «Después de que hicimos el registro, varios equipos de Fórmula Uno nos contactaron».

The first sound of Red Bull Ford 2026🔊sound up 🆙️ 😁

📽by❓️ pic.twitter.com/NVneiMyBV8

— 🇳🇱🅵1🆂🅲🅷🅸🅿🅿🅸🅴🧡 (@Bertie23574627) February 11, 2023