Desempeño del Team USA en el paralelo del Campeonato Mundial de Esquí Alpino

Meribel, Francia.- El Team USA ganó Oro tras vencer al equipo de Noruega, este 14 de febrero, en paralelo en la prueba por equipos del Campeonato Mundial de Esquí Alpino.

El cuarteto de estadounidenses conformado por Tommy Ford, Paula Moltzan, River Radamus y Nina O’Brien, llevaron a su selección a ganar 3-2 a Noruega. Asimismo, Ford sacó provecho de la caída de Timon Haugan en la puerta de salida para asegurar la última carrera.

Anteriormente, Moltzan había empatado con Thea Louise Stjernesund en la tercera carrera de la final. Por otro lado, Radamus expresó «Fue realmente especial» quien terminó de cuarto en el evento de los Juegos Olímpicos de Beijing 2022.

Además celebró, «Puede parecer que las carreras de esquí son un deporte individual, pero en realidad estas personas, estos chicos y chicas con los que estoy en un equipo, son mi familia. Estamos compitiendo y entrenando juntos todo el año».

