Cooper se pronuncia en defensa de los fanáticos de deportes en NC

Charlotte, NC.- El apagón deportivo que vivieron los fanáticos en Carolina del Norte el pasado fin de semana generó una reacción del gobernador Roy Cooper.

Una disputa por los derechos de transmisión ha impedido a los fanáticos disfrutar de los servicios por los que pagaron y ver la Conferencia de la Costa Atlántica, partidos de fútbol universitario y otros eventos deportivos populares.

ESPN y ACC Network, entre otros canales, no estuvieron disponibles.

Walt Disney Company y Charter Spectrum Communications están medio de la disputa. En una carta pública, el gobernador instó a llegar a un acuerdo.

Sports fans pay hard earned money to watch college football on ESPN and we were angry and frustrated when screens went dark for many this weekend. Here’s my letter to Disney and Charter Spectrum urging them to settle this dispute over corporate profits now. – RC pic.twitter.com/dfPb8bEKgH

— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) September 6, 2023