Llega a El Salvador el periodista Mario Guevara tras ser deportado de EE.UU.

San Salvador.- El periodista salvadoreño Mario Guevara llegó a su país el viernes 3 de octubre, tras ser deportado por autoridades migratorias de Estados Unidos.

A su llegada, Guevara sostuvo que las autoridades estadounidenses argumentaron que él representaba «un peligro para la sociedad» debido a su labor periodística.

De la misma manera, en un encuentro con los periodistas destacó que el verdadero motivo de su deportación fueron sus transmisiones en directo en redes sociales, en las que documentaba arrestos de migrantes y, según las autoridades, exponía los rostros de oficiales en supuestos trabajos encubiertos.

«Inmigración se encargó de decirle a los jueces que ellos estaban haciendo trabajos encubiertos contra el tráfico humano, cuando eso era falso», afirmó Guevara.

Fue recibido por periodistas y familiares

A través de sus redes sociales se pudo evidenciar que el periodista fue recibido en el Aeropuerto Internacional de El Salvador y trasladado a la vivienda de un familiar por autoridades de seguridad de ese país.

En sus redes sociales escribió “DIOS ES BUENO AMIGOS , ¡Listos para seguir trabajando al doble desde mi tierra, así lo ha querido mi Dios!”. Al mismo tiempo aprovechó para agradecer a todas las personas que estuvieron pendientes de él desde su detención.

De la misma manera, su hijo confirmó a varios medios de comunicación que viajará en los próximos días al país para entregarle sus pertenencias personales y su equipo de trabajo periodístico.

Es de recordar, que el caso migratorio de Guevara, quien ingresó a Estados Unidos en 2012 con una visa de turista, se reactivó tras su arresto en 2025 mientras cubría una protesta en Atlanta. A pesar de obtener la libertad bajo fianza por ese cargo, fue puesto inmediatamente bajo custodia por agentes de inmigración.

