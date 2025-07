Periodista Mario Guevara denunció que ICE no lo deja en libertad

Georgia.- El periodista de nacionalidad salvadoreña, Mario Guevara denunció que agentes Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no lo quieren dejar en libertad.

Así lo dio a conocer en una entrevista a la agencia EFE, en la que sostuvo que los agentes de ICE lo mantienen por 22 horas del día entre las paredes de la pequeña celda. Al mismo tiempo, destacaron que la medida es según por su propia seguridad, ya que es “figura pública” y no por castigo.

“Pero ICE me dijo que no me quieren soltar. Ellos van a buscar la forma de retenerme, aunque la junta decida que la fianza procede. Ellos se van a inventar otra cosa, cargos en otro condado”, afirmó Guevara quien se encuentra desde hace más de un mes detenido en Georgia.

Se siente optimista

De la misma manera, señaló que los agentes de ICE al momento de su detención afirmaron que “nos diste muchos dolores de cabeza”. Sin embargo, muchos le destacaron que lo seguían por sus redes sociales.

En este sentido, el periodista salvadoreño manifestó sentirse optimista, ya que a su juicio sus abogados están la batalla para liberarlo. Además, destacó que mantiene la esperanza de continuar su vida en Atlanta en compañía de su familia.

Por otro lado, en un comunicado publicado en su cuenta en Facebook agradeció el apoyo que ha recibido él y su familia durante estos meses que se encuentra detenido.

“Mario Guevara agradece el apoyo de sus seguidores, abogados y de los consulados de Latinoamérica, especialmente los de Honduras, por su solidaridad en estos momentos difíciles”, acotó el escrito.

