Trump revoca la protección del Servicio Secreto a Kamala Harris

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que pone fin a la protección del Servicio Secreto para la exvicepresidenta demócrata Kamala Harris.

A través de varios medios de comunicación, trascendió el viernes 29 de agosto un memorando, el cual revierte una extensión de un año que su predecesor, Joe Biden, había aprobado de forma discreta antes de dejar el cargo.

La medida entrará en vigencia el 1ero de septiembre

De la misma manera, el memorando presidencial ordena «descontinuar cualquier tiempo de procedimiento de seguridad anteriormente autorizados por Memorando Ejecutivo más allá de lo que es requerido por la ley» a partir del 1 de septiembre, con un enfoque directo en Kamala Harris.

Es de destacar, que por ley, los exvicepresidentes tienen derecho a seis meses de protección del Servicio Secreto después de abandonar sus funciones. Para Harris, este período legal expiró el 21 de julio.

Asimismo, es de mencionar que la demócrata, próximamente estará de gira con el lanzamiento de su libro, titulado 107 Days, relata su campaña electoral de 2024 y estará disponible a partir del 23 de septiembre en todo el país.

