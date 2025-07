Kamala Harris no se postulará para la gobernación de California

California.- La exvicepresidenta demócrata Kamala Harris anunció que no se postulará para las elecciones de gobernación de California que se realizarán en el año 2026.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, señaló «en los últimos meses, he considerado seriamente pedirle a la gente de California el privilegio de ser su gobernadora. Amo a este estado, a su gente y su promesa. Es mi hogar”.

En este sentido, enfatizó que “después de una profunda reflexión, he decidido que no me postularé a gobernadora en estas elecciones».

«Espero volver a salir y escuchar al pueblo estadounidense, ayudar a elegir demócratas en todo el país que lucharán con valentía y compartir más detalles sobre mis propios planes en los próximos meses», afirmó la demócrata en el escrito.

My statement on the California governor's race and the fight ahead. pic.twitter.com/HYzK1BIlhD — Kamala Harris (@KamalaHarris) July 30, 2025

Reitera su compromiso con el servicio público

De la misma manera, reiteró que seguirá con su compromiso con el servicio público no pasará por ocupar cargos electos.

Ver más: Kamala Harris criticó las acciones de Donald Trump

“En Estados Unidos el poder debe recaer en el pueblo. Y nosotros, el pueblo, debemos utilizar nuestro poder para luchar por la libertad, las oportunidades, la justicia y la dignidad de todos. Seguiré luchando por ello”, destacó Harris.

Es de recordar, que Kamala Harris, se postuló recientemente como candidata a la presidencia por el partido demócrata, en donde resultó como ganador el republicano Donald Trump

Asimismo, Harris ocupó la vicepresidencia en la administración de Joe Biden, además, de cargos estatales en California, entre ellos como fiscal general y senadora federal.

Video: Casa en Gastonia queda envuelta en llamas tras caer dos rayos