Charlotte, NC.- Charlotte FC se ha convertido en la sensación de la MLS tras encadenar siete triunfos consecutivos en la temporada regular, consolidando su lugar entre los equipos más en forma del torneo. La racha ha colocado al club en el centro de atención de comentaristas y expertos, mientras los seguidores de The Fortress celebran el desempeño de su equipo, apodado The Crown.

Las últimas clasificaciones reflejan el ascenso del conjunto: ESPN lo ubica en el sexto lugar, frente al noveno de la semana anterior; la MLS lo coloca en el noveno puesto, ascendiendo desde el décimo; y Sports Illustrated mantiene a Charlotte FC en el octavo lugar, confirmando su consistencia. Los expertos destacan la combinación de ofensiva y solidez defensiva que ha definido esta racha.

Charlotte ha mostrado un rendimiento imponente, con siete victorias consecutivas y ocho partidos sin perder. La serie de triunfos incluye cuatro partidos consecutivos con la portería en cero, gracias al sólido trabajo defensivo de Tim Ream, defensor del USMNT, y Adilson Malanda. Además, el equipo ha contado con aportes decisivos en ataque, como el gol de Kerwin Vargas que selló la victoria 1-0 sobre New York Red Bulls.

El desempeño del equipo no solo entusiasma a la afición, sino que también genera expectativas en la pelea por los playoffs de la Conferencia Este. Con seis partidos restantes en la temporada regular, Charlotte FC apunta a mantener su ritmo y asegurar su clasificación. Aunque ganar el Supporters’ Shield parece un objetivo lejano, el club tiene la oportunidad de sumar puntos importantes, especialmente en los encuentros contra rivales que se encuentran fuera de la zona de playoffs.

Además la próxima prueba llega con un partido fuera de casa frente al New England Revolution, equipo que se mantiene invicto contra Charlotte en su estadio. Este enfrentamiento representa un desafío clave para The Crown y marcará hasta dónde puede llegar la racha. La liga y los comentaristas observan de cerca, y los aficionados esperan que el club continúe con el impulso que ha mostrado durante toda la temporada.

Finalmente, Charlotte FC demuestra que, con disciplina, consistencia y concentración, cualquier equipo puede imponerse en la MLS. La combinación de un ataque efectivo y una defensa sólida convierte a The Crown en un rival que ningún equipo puede subestimar en la recta final hacia los playoffs.

Con información de Charlotte FC.

