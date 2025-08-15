El Charlotte FC ficha al delantero australiano Archie Goodwin

Charlotte, NC.- Charlotte FC anunció la adquisición del delantero australiano Archie Goodwin con un contrato de tres años y medio hasta 2028, a la espera de la recepción de su certificado de transferencia internacional (ITC) y su visa P-1. Goodwin ocupará un puesto en la plantilla internacional.

“Archie viene de una excelente primera temporada con el Adelaide United con tan solo 20 años y estamos deseando ver cómo continúa con ese impulso”, declaró Zoran Krneta, director general del Charlotte FC. “Su atención al área, su disposición para correr y atacar los espacios son algunas de las principales cualidades que vimos y que nos impulsaron a ficharlo. Queremos ver a Archie desarrollarse y crear una buena competencia en nuestro club”.

