El Charlotte FC ficha al delantero australiano Archie Goodwin

Charlotte, NC.- Charlotte FC anunció la adquisición del delantero australiano Archie Goodwin con un contrato de tres años y medio hasta 2028, a la espera de la recepción de su certificado de transferencia internacional (ITC) y su visa P-1. Goodwin ocupará un puesto en la plantilla internacional.
“Archie viene de una excelente primera temporada con el Adelaide United con tan solo 20 años y estamos deseando ver cómo continúa con ese impulso”, declaró Zoran Krneta, director general del Charlotte FC. “Su atención al área, su disposición para correr y atacar los espacios son algunas de las principales cualidades que vimos y que nos impulsaron a ficharlo. Queremos ver a Archie desarrollarse y crear una buena competencia en nuestro club”.
Goodwin, de 20 años, viene de la mejor temporada de su joven carrera. El delantero australiano marcó 13 goles en 26 partidos con el Adelaide United en la primera división australiana. Consiguió tres dobletes durante la temporada que ganaron juntos la Bota de Oro, lo que ayudó al Adelaide a alcanzar el sexto puesto.
Goodwin comenzó su carrera en la organización de los Newcastle United Jets a los 16 años. Debutó como profesional el 21 de febrero de 2021 en una victoria por 1-0 sobre el Melbourne Victory. En cuatro temporadas, el australiano anotó ocho goles y dio dos asistencias en 46 partidos.
Además de su carrera en clubes, Goodwin jugó con la selección nacional sub-20 de Australia. Jugó seis partidos, incluyendo uno en el que anotó dos goles en la fase de grupos de la Copa Asiática Sub-20 de la AFC.
Nombre: Archie Goodwin
Posición: Delantero
Altura: 1,83 m
Fecha de nacimiento: 7 de noviembre de 2004
Edad: 20
Lugar de nacimiento: Newcastle, Australia
Último club: Adelaide United FC
Cómo se adquiere: Transferencia
