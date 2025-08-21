Detalles del partido del Charlotte FC vs. New York Red Bulls

Charlotte, NC.- Esto es lo que debe saber antes de ir al partido del Charlotte FC vs. New York Red Bulls el domingo 24 de agosto, a las 7:00 p.m. en el Bank of America Stadium.

Cronograma del día del partido:

Charlotte FC transfiere al defensa Adilson Malanda al Middlesbrough Football Club

En otro orden de ideas, Charlotte FC anunció la transferencia del defensa francés Adilson Malanda al Middlesbrough FC por una cantidad no revelada. El Middlesbrough cederá a Malanda a The Crown por lo que resta de la temporada 2025 de la MLS. An anchor of The Crown's defense that 𝐢𝐬𝐧'𝐭 𝐝𝐨𝐧𝐞 𝐲𝐞𝐭 👑 We have transferred defender Adilson Malanda to Middlesbrough F.C. but he will remain in Charlotte through the 2025 MLS season. — Charlotte FC (@CharlotteFC) August 20, 2025

“Adilson ha sido un verdadero profesional desde que llegó a Charlotte y durante todo este proceso, donde trabajamos juntos para lograr un acuerdo beneficioso tanto para el Club como para el jugador”, declaró el gerente general Zoran Krneta. “Muchos clubes importantes nos enviaron ofertas atractivas por Adi, pero al final, esta opción nos permitió retenerlo hasta el final de la temporada mientras luchamos por estar entre los cuatro primeros. Su trayectoria demuestra que Charlotte FC es el lugar ideal para que los jóvenes lleguen y se conviertan en jugadores codiciados por clubes de todo el mundo”. Lee también: Lo que tiene que saber del Charlotte FC vs. CF Monterrey

Malanda, de 23 años, ha sido uno de los mejores defensas de la MLS y una pieza clave en la defensa del Charlotte FC desde su llegada el 4 de agosto de 2022. En 2025, el defensa francés será el único jugador de campo de la MLS en ser titular en los 27 partidos y jugar todos los minutos (2430), lo que incluye liderar la defensa en nueve ocasiones sin recibir goles. Malanda ha disputado 107 partidos con The Crown y ha ayudado al CLTFC a mantener a sus equipos sin marcar en 29 ocasiones en todas las competiciones.

