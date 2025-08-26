martes, agosto 26, 2025
Modified date:

Lo que debe saber en el cuarto día de votación anticipada en Charlotte

NOTICIASCHARLOTTE & NC
20
Lo que debe saber en el cuarto día de votación anticipada en Mecklenburg County
Cortesía: Mecklenburg County
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- Así va la votación anticipada para las elecciones primarias en Charlotte  en el cuarto día y a continuación varios datos importantes que debe tener en cuenta.

Lee también: Se acercan las fechas límite para el registro de votantes en las elecciones municipales

Los votantes de Mecklenburg County que emitirán su voto de manera anticipada y en persona deben recordar estos pasos y fechas clave.
  • Revise su registro de votante para asegurarse de que su información esté actualizada. Solo durante la votación anticipada los votantes pueden registrarse y votar el mismo día. Quienes voten el día de las elecciones en noviembre deben registrarse antes del 15 de agosto.  
  • Lleve una identificación con foto cuando vote por adelantado. La mayoría de los votantes usará su licencia de conducir, pero se aceptan muchos tipos de identificación con foto. Quienes no tengan identificación pueden votar con una boleta provisional. Lea 10 datos sobre la identificación con foto de la Junta Electoral de Carolina del Norte. 

La votación anticipada abrió el 21 de agosto a las 8:00 a. m. en el Centro Hal Marshall. Otras ubicaciones abren el 2 de septiembre a las 8:00 a. m.

Fechas importantes de las elecciones primarias de la ciudad de Charlotte

  • Elección primaria de la ciudad de Charlotte: martes 9 de septiembre de 2025. Las urnas abren el día de la elección de 6:30 a. m. a 7:30 p. m.
  • Las boletas se enviarán por correo a partir del viernes 8 de agosto de 2025.
  • Último día para solicitar su voto : martes 26 de agosto de 2025 a las 5:00 p. m..
  • Fecha límite para la devolución de la papeleta de voto en ausencia: martes 9 de septiembre de 2025 en nuestra oficina antes de las 7:30 p. m.

Otros datos

  • Primer día de votación anticipada:  Fue el jueves 21 de agosto de 2025.
  • Último día de votación anticipada: sábado 6 de septiembre de 2025.
  • Certificación de Primaria: Martes 16 de septiembre de 2025.
  • Día de la segunda elección primaria de la ciudad de Charlotte (si es necesario): martes 7 de octubre de 2025.

Fechas importantes de las elecciones generales de todos los municipios y juntas escolares

Cargos en la boleta electoral

  • Día de las elecciones generales de 2025: martes 4 de noviembre de 2025.
  • Las boletas se enviarán por correo a partir del viernes 3 de octubre de 2025.
  • Último día para solicitar su voto : martes 21 de octubre de 2025 a las 17:00 horas.
  • Fecha límite para la devolución de la papeleta de voto en ausencia: martes 4 de noviembre de 2025 en nuestra oficina antes de las 7:30 p. m.
  • Primer día de votación anticipada : jueves 16 de octubre de 2025.
  • Último día de votación anticipada: sábado 1 de noviembre de 2025.  
  • Último día para registrarse para votar el día de las elecciones: viernes 10 de octubre de 2025 a las 5:00 p.m.
  • Certificación de Primaria: Martes 14 de noviembre de 2025.

Video: Elecciones Municipales 2025 Se acercan las fechas clave

Artículos Relacionados

Jacmibel Rosa
Jacmibel Rosa
146,677FansMe gusta
19,998SeguidoresSeguir
2,597SeguidoresSeguir
36,025SeguidoresSeguir
745SeguidoresSeguir
10,123SuscriptoresSuscribirte
730 Tyvola Road; Charlotte, NC 28217

Copyright ©️ 2023, El Progreso Hispano Corp. All Rights Reserved.