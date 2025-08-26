Charlotte, NC.- Así va la votación anticipada para las elecciones primarias en Charlotte en el cuarto día y a continuación varios datos importantes que debe tener en cuenta.
Los votantes de Mecklenburg County que emitirán su voto de manera anticipada y en persona deben recordar estos pasos y fechas clave.
- Revise su registro de votante para asegurarse de que su información esté actualizada. Solo durante la votación anticipada los votantes pueden registrarse y votar el mismo día. Quienes voten el día de las elecciones en noviembre deben registrarse antes del 15 de agosto.
- Lleve una identificación con foto cuando vote por adelantado. La mayoría de los votantes usará su licencia de conducir, pero se aceptan muchos tipos de identificación con foto. Quienes no tengan identificación pueden votar con una boleta provisional. Lea 10 datos sobre la identificación con foto de la Junta Electoral de Carolina del Norte.
La votación anticipada abrió el 21 de agosto a las 8:00 a. m. en el Centro Hal Marshall. Otras ubicaciones abren el 2 de septiembre a las 8:00 a. m.
- Este – Biblioteca Regional de Independence, 6000 Conference Drive
- Centro Recreativo Marion Diehl, 2219 Tyvola Road
- Biblioteca Regional del Condado Sur, 5801 Rea Road
- SouthPark – Biblioteca Regional de Southpark, 7015 Carnegie Blvd. Steele
- Creek – Logia Masónica, 13611 Steele Creek Road
- Biblioteca Regional de University City, 5528 Waters Edge Village Drive
- Biblioteca de West Boulevard, 2157 West Blvd.
Fechas importantes de las elecciones primarias de la ciudad de Charlotte
- Elección primaria de la ciudad de Charlotte: martes 9 de septiembre de 2025. Las urnas abren el día de la elección de 6:30 a. m. a 7:30 p. m.
- Las boletas se enviarán por correo a partir del viernes 8 de agosto de 2025.
- Último día para solicitar su voto : martes 26 de agosto de 2025 a las 5:00 p. m..
- Fecha límite para la devolución de la papeleta de voto en ausencia: martes 9 de septiembre de 2025 en nuestra oficina antes de las 7:30 p. m.
Otros datos
- Primer día de votación anticipada: Fue el jueves 21 de agosto de 2025.
- Último día de votación anticipada: sábado 6 de septiembre de 2025.
- Certificación de Primaria: Martes 16 de septiembre de 2025.
- Día de la segunda elección primaria de la ciudad de Charlotte (si es necesario): martes 7 de octubre de 2025.
Fechas importantes de las elecciones generales de todos los municipios y juntas escolares
Cargos en la boleta electoral
- Día de las elecciones generales de 2025: martes 4 de noviembre de 2025.
- Las boletas se enviarán por correo a partir del viernes 3 de octubre de 2025.
- Último día para solicitar su voto : martes 21 de octubre de 2025 a las 17:00 horas.
- Fecha límite para la devolución de la papeleta de voto en ausencia: martes 4 de noviembre de 2025 en nuestra oficina antes de las 7:30 p. m.
- Primer día de votación anticipada : jueves 16 de octubre de 2025.
- Último día de votación anticipada: sábado 1 de noviembre de 2025.
- Último día para registrarse para votar el día de las elecciones: viernes 10 de octubre de 2025 a las 5:00 p.m.
- Certificación de Primaria: Martes 14 de noviembre de 2025.