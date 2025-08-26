para asegurarse de que su información esté actualizada. Solo durante la votación anticipada los votantes pueden registrarse y votar el mismo día. Quienes voten el día de las elecciones en noviembre deben registrarse antes del 15 de agosto.

Lleve una identificación con foto cuando vote por adelantado. La mayoría de los votantes usará su licencia de conducir, pero se aceptan muchos tipos de identificación con foto. Quienes no tengan identificación pueden votar con una boleta provisional.

Lea 10 datos sobre la identificación con foto

de la Junta Electoral de Carolina del Norte.