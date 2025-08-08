Raleigh, NC.- Se acercan las fechas límite de registro de votantes para los habitantes de Carolina del Norte que deseen votar el día de las elecciones municipales de septiembre, octubre y noviembre.

State Board reminds voters of approaching voter registration deadlines for 2025 municipal elections. Press release: https://t.co/YLFW8EB21S#ncpol pic.twitter.com/f0vFnvV1Vl — NCSBE (@NCSBE) August 5, 2025

Plazos

Los plazos regulares de inscripción son los siguientes:

5:00 p. m., viernes 15 de agosto, para las elecciones municipales del 9 de septiembre. [Rural Hall, Tobaccoville (condado Forsyth); Sanford (condado Lee); y Charlotte (condado Mecklenburg)]

5:00 p. m. del viernes 12 de septiembre para las elecciones municipales del 7 de octubre. [Muchos municipios]

5:00 p. m. del viernes 10 de octubre para las elecciones municipales del 4 de noviembre. [Muchos municipios]

Según la ley estatal, la fecha límite regular para el registro de votantes es 25 días antes de una elección.

Para ver si su municipio tendrá elecciones en 2025 y cuándo, consulte el Mapa de elecciones municipales de 2025 de la Junta Estatal en Próximas elecciones o la Herramienta para votantes locales .

Para poder votar en las elecciones municipales, es necesario residir en el municipio. Trabajar dentro de los límites de una ciudad, pueblo o aldea no lo hace elegible para votar en las elecciones municipales. De igual manera, si bien la dirección postal de un votante puede indicar un municipio, eso no siempre significa que su residencia se encuentre dentro de los límites municipales.

Con la herramienta de búsqueda de votantes de la Junta Estatal , los votantes registrados pueden determinar si viven en un área que realiza elecciones municipales al encontrar un municipio en «Sus jurisdicciones».

Las personas elegibles que no cumplan con los plazos de registro regulares pueden registrarse y votar simultáneamente durante el período de votación anticipada presencial en cualquier centro de votación anticipada de su condado, si la votación anticipada está disponible en su municipio. Los centros de votación anticipada por condado y sus horarios se pueden encontrar en la Búsqueda de Centros de Votación Anticipada de la Junta Estatal de Elecciones , una vez que estén disponibles para cada elección. Obtenga más información en Vote Anticipada en Persona .

Cómo registrarse

Las personas elegibles tienen muchas opciones para registrarse para votar, incluidas las siguientes:

Si la persona tiene una licencia de conducir de Carolina del Norte u otra identificación del NCDMV, puede presentar una solicitud de registro de votante en línea . Obtenga más información en » Complete su registro en línea a través del DMV» . Las personas elegibles también pueden registrarse en persona en las oficinas del DMV.

Las personas elegibles también pueden registrarse para votar al solicitar servicios en diversas agencias estatales. Obtenga más información en la Ley Nacional de Registro de Votantes (NVRA) .

Cualquier residente elegible puede completar una Solicitud de Registro de Votante en inglés ( Solicitud de Registro de Votante de Carolina del Norte en inglés (PDF rellenable) ) o en español ( Solicitud de Registro de Votante de Carolina del Norte en español (PDF rellenable) ) en papel y devolverla a la oficina de la junta electoral de su condado antes de las 5 p. m. del día de la fecha límite: Si se recibe una solicitud después de la fecha límite, se considerará oportuna si el matasellos es igual o anterior a la fecha límite. Si el matasellos no está presente o es impreciso, la solicitud se procesará si se recibe por correo a más tardar 20 días antes de las elecciones. De lo contrario, no se procesará hasta después de las elecciones. Si se envía por fax o correo electrónico, la solicitud debe recibirse antes de las 17:00 h de la fecha límite y debe entregarse una copia impresa en la oficina de la junta del condado a más tardar 20 días antes de las elecciones.

Los residentes de Carolina del Norte no pueden registrarse para votar el día de la elección, a menos que sean elegibles después de la fecha límite de registro debido a que se convirtieron en ciudadanos estadounidenses o tuvieron sus derechos restaurados después de una condena por delito grave.

Requisitos para el Registro

Para registrarse para votar, una persona debe:

Ser ciudadano estadounidense;

Vivir en el condado de su registro y haber vivido allí durante al menos 30 días antes del día de la elección;

Tener al menos 18 años de edad antes de la fecha de las elecciones generales (los jóvenes de 16 y 17 años pueden preinscribirse para votar); y

No estar cumpliendo una condena por delito grave, incluido cualquier período de libertad condicional, supervisión posterior a la liberación o libertad condicional.

Actualización del registro de un votante

Los votantes que necesiten actualizar su registro de votante existente pueden utilizar el sitio web de NCDMV o una solicitud de registro de votante normal.

Aquellos con una licencia de conducir de Carolina del Norte u otra identificación del NCDMV pueden actualizar su dirección residencial o postal y su afiliación partidaria a través del servicio en línea del NCDMV, pero no pueden cambiar su nombre a través de ese servicio.

Si utiliza la solicitud impresa para actualizar su registro, debe firmarla y enviarla por correo a la junta electoral del condado del votante antes de la fecha límite de registro. Las actualizaciones de nombre, dirección (si reside en el condado) y afiliación partidista deben firmarse, pero pueden enviarse por fax o correo electrónico a la junta electoral de su condado. Si un votante utiliza el formulario impreso para actualizar su domicilio a un nuevo condado, debe devolverlo por correo postal o en persona.

Los votantes registrados también pueden actualizar un registro existente en un sitio de votación anticipada durante el período de votación anticipada.

Para obtener más información sobre cómo registrarse para votar en Carolina del Norte, consulte Registro . Para consultar el estado de su registro, utilice la herramienta de Búsqueda de Votantes de la Junta Estatal.

