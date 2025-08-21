Raleigh, NC.- El huracán Erin va perdieron intensidad mientras que algunas playas y vías de Carolina del Norte permanecen cerradas. «Las condiciones más secas regresarán a todo el estado el domingo y la próxima semana«, de acuerdo a los pronósticos.

NC Emergency Management indicó que «El huracán Erin se encuentra a 585 kilómetros al sur-sureste de Cabo Hatteras, Carolina del Norte, y permanecerá en alta mar durante su aproximación más cercana a Carolina del Norte entre la noche del miércoles y la mañana del jueves. Las condiciones marinas y costeras peligrosas continuarán deteriorándose durante el miércoles, y se esperan los mayores impactos entre la noche del miércoles y la mañana del jueves. Las condiciones marinas y costeras peligrosas continuarán hasta finales de la semana».

Además desde la cuenta N.C. Department of Transportation’s NC 12. escribieron: «Desafortunadamente, la marejada ciclónica del huracán Erin fue demasiado fuerte para la NC12 esta noche. Cerraron la NC12 desde Oregon Inlet hasta Hatteras Village a las 6:30 p. m. Las condiciones son demasiado peligrosas para conducir. Si se encuentra con agua de inundación, dese la vuelta; no se ahogue».

Unfortunately, Hurricane Erin's storm surge was too much for NC12 tonight. We will be CLOSING NC12 from Oregon Inlet to Hatteras Village at 6:30 p.m. Conditions are too unsafe for people to be driving in. If you come across any flood waters, turn around, don't drown. #ncwx pic.twitter.com/Osh15AFMT5 — NCDOT NC12 (@NCDOT_NC12) August 20, 2025

Más temprano escribieron en la misma cuenta «Tras la salida del último ferry de Ocracoke a Hatteras a las 5:30 de esta tarde, la NC12 permanecerá cerrada hasta nuevo aviso en el extremo norte de la isla de Ocracoke, entre Pony Pens y la terminal de ferry. Reabriremos la carretera en cuanto sea seguro hacerlo».

After the last ferry from Ocracoke departs for Hatteras at 5:30 this afternoon, NC12 will be CLOSED until further notice on the north end of Ocracoke Island between the Pony Pens and the Ferry Terminal. We will reopen the road as soon as it is safe to do so. #ncwx pic.twitter.com/nQKEYAZgYt — NCDOT NC12 (@NCDOT_NC12) August 20, 2025

Por su parte, el gobernador Josh Stein sostuvo una sesión informativa de actualización y orientación, a medida que el Huracán Erin impactaba la costa de Carolina del Norte. Estuvo acompañado por el Director de la División de Manejo de Emergencias, Will Ray; el Secretario del Depto. DPS de NC, Eddie Buffaloe; el Secretario del Depto. de Transporte de NC, Joey Hopkins; el Vicegeneral de la Guardia Nacional de NC, Mayor General Todd Hunt; el Comandante de la Patrulla Estatal de Carreteras, Coronel Freddy Johnson.

Anteriormente, el gobernador Stein había emitido una Declaración de Estado de Emergencia para movilizar tanto recursos como personal en preparación para afrontar el Huracán Erin. El Equipo Estatal de Respuesta a Emergencias ha preposicionado equipos de rescate en aguas rápidas y tropas de la Guardia Nacional de NC, además de embarcaciones, vehículos de trabajo pesado de despeje y aeronaves. Dos helicópteros CH-47 facilitados por estados vecinos, ya están listos para transportar alimentos y agua, de ser necesario.

Los norcarolinianos que hayan evacuado la región costera, pueden encontrar resguardo en el Albergue por Desastres, Operado por el Estado, organizado por la División de Manejo de Emergencias del Condado Warren, el cual se ubica en: 113 Wilcox Street, Warrenton, NC, 27589 ; ahí se admiten mascotas.

Los pronósticos anticiparon que el Huracán Erin causará gran erosión de playa, olas de 15 a 20 pies; inundaciones costeras que pudieran afectar caminos, estructuras y vehículos; así como corrientes de retorno potencialmente letales toda esta semana.

Limpieza

Crisis Cleanup ha abierto una línea directa para hogares que necesitan ayuda con la limpieza de #Hurricane Erin. Llame al 910.218.1569 para obtener ayuda o visite http://crisiscleanup.org

🌀Crisis Cleanup has opened a hotline for househoulds in need of #Hurricane Erin cleanup assistance. Call 910.218.1569 for assistance or visit https://t.co/sj0MHjSasJ #ReadyNC #ErinNC pic.twitter.com/5LzVQaYtMy — NC Emergency Management (@NCEmergency) August 21, 2025

Recomendaciones

Antes de salir, autoridades del Depto. de Transporte instaron a la población a consultar el portal DriveNC.gov desde este enlace, para obtener actualizaciones del tránsito vehicular en tiempo real relacionadas con Erin.

Para obtener información sobre las condiciones actuales en caminos y carreteras, visite el portal de DriveNC.Gov desde este enlace.

Además si desea obtener más información del Equipo Estatal de Respuesta a Emergencias, visite el portal ReadyNC.Gov/Erin desde este enlace.

Finalmente para consultar más información sobre cómo prepararse para afrontar un huracán, pulse este enlace.

