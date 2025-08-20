Huracán Erin genera alerta por marejadas e inundaciones

Washington.- El Centro Nacional de Huracanes (NHC) en un comunicado emitido en horas de la tarde del miércoles 20 de agosto, indicó que el huracán Erin continúa su avance en el Atlántico y se espera que produzca oleaje peligroso y corrientes de resaca que amenazan las playas de las Bahamas. Así como también en la costa este de Estados Unidos, Bermudas y Canadá Atlántico en los próximos días.

En este sentido, advirtió a los residentes y turistas en esas áreas deben seguir estrictamente las recomendaciones de salvavidas, autoridades locales y banderas de advertencia en las playas.

Detallaron que las islas Outer Banks de Carolina del Norte enfrentarán marejada ciclónica e inundaciones desde la tarde del miércoles 20 de agosto y hasta el jueves.

Aug 20 5PM EDT: Here are the latest Key Messages for #Erin For the latest visit https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/FoezEECwhW — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 20, 2025

Además, alertaron que el fenómeno estará acompañado de grandes olas, lo que provocará erosión significativa de playas, desbordamientos y cierre de carreteras.

El gobernador de Carolina del Norte Josh Stein en sus redes sociales advirtió que “se espera que el huracán Erin traiga olas peligrosas, marejadas ciclónicas potencialmente mortales, inundaciones, erosión de las playas y daños a la infraestructura y las carreteras”.

Instó “a los habitantes de la costa, por favor, asegúrense de consultar fuentes de información confiables, como el Servicio Meteorológico Nacional, los medios de comunicación locales y su agencia local de gestión de emergencias, y sigan las instrucciones de las autoridades locales. Cuídense”.

Hurricane Erin is expected to bring dangerous surf, life-threatening storm surge, flooding, beach erosion, and damage to infrastructure and roadways. To folks on the coast, please make sure you are monitoring reputable sources of information like the National Weather Service,… — Governor Josh Stein (@NC_Governor) August 20, 2025

Esperan lluvias intensas en Bermudas

Por otro lado, el NHC prevé que el jueves 21 de agosto se presenten condiciones de tormenta tropical en la costa de Virginia, con ráfagas que podrían alcanzar fuerza de tormenta tropical. También se esperan afectaciones en partes del Atlántico Medio y el sur de Nueva Inglaterra entre el jueves y la mañana del viernes.

Además, destacaron que en las islas Bermudas también podrían experimentar condiciones de tormenta tropical entre jueves y viernes, con lluvias intensas y ráfagas de viento.

Por último, reiteraron que el pronóstico mantiene a Erin como un sistema que, aunque permanece alejado del territorio continental, impactará indirectamente con marejadas e inundaciones costeras significativas.

