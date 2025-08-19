Charlotte FC adquiere a Drake Callender del Inter Miami CF

Callender, de 27 años de edad, fue titular del Inter Miami entre 2022 y 2024, disputando 118 partidos y manteniendo su portería a cero en 19 ocasiones en todas las competiciones. Inició su campaña en la MLS con una temporada finalista al premio al Portero del Año de la MLS en 2022, dejando su portería a cero en cuatro ocasiones y permitiendo solo 37 goles. Callender realizó atajadas cruciales en momentos clave de la temporada 2022, destacando en la recta final de la temporada regular con atajadas que dieron la victoria en los últimos minutos de los encuentros contra Columbus Crew y DC United, seguidos de mantener su portería a cero contra Toronto FC.

En 2023, Callender registró sus mejores marcas personales de portería a cero (7) y atajadas (123) en 33 partidos. Durante la temporada 2023, el Inter Miami ganó la primera edición de la Leagues Cup tras una tanda de penaltis, en la que marcó un penalti y atajó dos. Con esta actuación, galardonaron a Callender como el mejor portero de la Leagues Cup 2023 y el Jugador del Partido.

Lee también: El Charlotte FC ficha al defensa inglés Harry Toffolo

Posteriormente, ayudó a liderar al Miami a ganar el Supporters’ Shield en 2024 con cinco porterías a cero, 104 atajadas y un promedio de goles en contra de 1.41, la mejor marca de su carrera.