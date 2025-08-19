Charlotte FC adquiere a Drake Callender del Inter Miami CF

Charlotte, NC.- Charlotte FC anunció que el Club adquirió al portero Drake Callender del Inter Miami CF a cambio de $750.000 en Dinero de Adjudicación General (GAM), $400.000 en 2025 y $350.000 en 2026. Miami podría recibir $75.000 en GAM condicional y retendrá un porcentaje de venta en caso de un futuro intercambio o transferencia permanente.
Mark the date. Drake Callender is 𝐇𝐄𝐑𝐄.
We have acquired goalkeeper Drake Callender from Inter Miami CF. pic.twitter.com/0MbhGnKNC6
— Charlotte FC (@CharlotteFC) August 19, 2025
“Drake se une a nuestro equipo con más de tres años de experiencia en la MLS y está entrando en una gran etapa para el desarrollo de porteros”, declaró el gerente general Zoran Krneta. “Su experiencia en la MLS y sus recientes convocatorias a la selección nacional lo convierten en una pieza clave para fortalecer nuestra portería mientras seguimos construyendo el equipo más fuerte posible para la recta final, pero también con la vista puesta en el futuro”.
Callender, de 27 años de edad, fue titular del Inter Miami entre 2022 y 2024, disputando 118 partidos y manteniendo su portería a cero en 19 ocasiones en todas las competiciones. Inició su campaña en la MLS con una temporada finalista al premio al Portero del Año de la MLS en 2022, dejando su portería a cero en cuatro ocasiones y permitiendo solo 37 goles. Callender realizó atajadas cruciales en momentos clave de la temporada 2022, destacando en la recta final de la temporada regular con atajadas que dieron la victoria en los últimos minutos de los encuentros contra Columbus Crew y DC United, seguidos de mantener su portería a cero contra Toronto FC.
En 2023, Callender registró sus mejores marcas personales de portería a cero (7) y atajadas (123) en 33 partidos. Durante la temporada 2023, el Inter Miami ganó la primera edición de la Leagues Cup tras una tanda de penaltis, en la que marcó un penalti y atajó dos. Con esta actuación, galardonaron a Callender como el mejor portero de la Leagues Cup 2023 y el Jugador del Partido.
Posteriormente, ayudó a liderar al Miami a ganar el Supporters’ Shield en 2024 con cinco porterías a cero, 104 atajadas y un promedio de goles en contra de 1.41, la mejor marca de su carrera.
Además incluyeron a Callender en la lista de la selección nacional masculina de Estados Unidos en 2023 y 2024 para las semifinales y la final de las Ligas de Naciones de la Concacaf.
Finalmente, el exjugador de los San Jose Earthquakes traspasó sus derechos al Inter Miami antes del SuperDraft de la MLS de 2020. El jugador originario de Sacramento completó cuatro temporadas en la NCAA con Cal, donde mantuvo su portería a cero en 16 de 54 partidos y lo seleccionaron para varios partidos de la región y del Pac-12.