Charlotte, FC.- El Charlotte FC jugará el último de sus tres partidos de la Leagues Cup en el Estadio Bank of America el jueves 7 de agosto a las 7:30 p.m. en el Bank Of America Stadium, contra el CF Monterrey. Ambos equipos igualaron el marcador en el tiempo reglamentario en sus encuentros anteriores: el Charlotte FC cayó 4-2 contra las Chivas en penales y el CF Monterrey ganó 5-3 en penales contra los New York Red Bulls.

Tabla de la Fase Uno de la Copa de Ligas de la MLS 1. Columbus Crew (3 PJ, 7 puntos, +3 GD) 2. Seattle Sounders (2 PJ, 6 puntos, +8 GD) 3. Portland Timbers (2 PJ, 6 puntos, +5 GD) 4. LAFC (3 PJ, 6 puntos, +1 GD). Lee también: Cómo ver: Charlotte FC vs. Toronto FC 16. Charlotte FC (2 PJ, 1 punto, -3 GD) 17. Atlanta United FC (2 PJ, 0 puntos, -3 GD) 18. Houston Dynamo (3 PJ, 0 puntos, -6 GD) Para ver la tabla completa en vivo, haga clic aquí.

Reprogramado el partido de Charlotte FC vs. New York City FC

La Major League Soccer anunció que el partido de Charlotte FC contra New York City FC, originalmente programado para el 19 de septiembre, se ha pospuesto para el 20 de septiembre. El partido se mantendrá en el Yankee Stadium. La hora de inicio se anunciará más adelante.